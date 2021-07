Droits des femmes : La Turquie quitte officiellement la Convention d’Istanbul

Selon la communauté international et les collectifs féministes, cette décision augmente la précarité des droits des femmes dans un pays où les violences sexistes sont répandues.

La Turquie a officiellement quitté jeudi un traité international visant à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, une décision du président Recep Tayyip Erdogan vivement critiquée dans son pays et à l’étranger. Des manifestations étaient prévues dans plusieurs villes de Turquie jeudi pour protester contre le retrait de la Convention d’Istanbul annoncé en mars par M. Erdogan et devenu effectif à minuit.

La Convention d’Istanbul, qui date de 2011 et a été signée par 45 pays et l’Union européenne, est le premier traité international à fixer des normes juridiquement contraignantes pour prévenir la violence sexiste. La décision prise par M. Erdogan de retirer son pays de ce traité, alors que les féminicides n’ont cessé d’augmenter depuis une décennie en Turquie, a suscité la colère des organisations de défense des droits des femmes et des critiques de l’UE, de Washington et du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de l’ONU.