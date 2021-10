Climat : Comme promis, la Turquie ratifie l’accord de Paris

Trois semaines avant le début de la COP26 sur le climat, le parlement turc a approuvé mercredi soir l’entrée du pays dans l’accord comme s’y était engagé le président Erdogan.

Recep Tayyip Erdogan avait annoncé cette décision fin septembre à New York, faisant de son pays le 191e à ratifier cet accord qui devait permettre, lors de son adoption en 2016, de limiter la hausse des températures moyennes sur la planète à 2 degrés et si possible à 1,5 °C.