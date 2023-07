La TV russe accuse Prigojine d’avoir «perdu la boule» à cause de l’argent

8,5 milliards de francs pour Wagner

«Prigojine a perdu la boule à cause de fortes sommes d’argent», a affirmé Dmitri Kissiliov, l’une des principales voix de l’appareil médiatique du Kremlin, lors de son émission hebdomadaire. «Le sentiment de se croire tout permis était apparu il y a longtemps, dès les opérations (de Wagner) en Syrie et en Afrique», poursuit-il. Selon lui, ce sentiment s’est «renforcé» après la prise, cette année, des villes de Soledar et Bakhmout en Ukraine par les mercenaires de Prigojine.