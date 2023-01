Shanghai : La TV, une menace pour la santé

Le lien entre un comportement dit sédentaire et la dépression est de plus en plus étudié. Une récente étude de l’Université Fudan, à Shanghaï, relayée par «The Sun» , apporte un nouvel éclairage en ce sens. Elle prétend que «chaque heure passée devant la télévision augmenterait les risques de dépression de 5% chez les adultes».

Concrètement, les scientifiques ont passé au crible les données issues de seize autres recherches menées auprès de 221’599 personnes. Il en ressort ainsi que ceux qui regardaient plus la TV étaient 26% plus susceptibles de se sentir déprimés que ceux qui la regardaient moins. Pour ceux dont le temps total de sédentarité est de 8 h par jour et de 9 h par jour, ça augmente le risque de dépression respectivement de 20 et de 29%.