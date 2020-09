Suisse : La TVA perçue en trop sera remboursée

Les deux Chambres du Parlement soutiennent le projet du Conseil fédéral qui propose une indemnité de 50 francs par ménage, à verser en 2021.

Une solution simple

Pour la ministre des communications Simonetta Sommaruga, «cette solution est simple et efficace, et elle réduit au minimum les charges.» Les ménages n’ont rien à entreprendre, n’ont pas à prouver leur droit au remboursement et ne risquent pas de se voir opposer une éventuelle prescription de leurs droits. Une clarification coûteuse et complexe est évitée, a rappelé Mme Sommaruga.