Redevance

Radio-TV: la TVA perçue en trop sera remboursée

Le Conseil des États a unanimement soutenu le projet du Conseil fédéral qui propose une indemnité de 50 francs par ménage, à verser en 2021.

Cette solution est simple et efficace, et elle réduit au minimum les charges, a estimé devant les sénateurs Simonetta Sommaruga.

Une solution simple

Le forfait de 50 francs sera déduit de la facture de la redevance. La déduction sera accordée à tous les ménages privés et collectifs (homes, EMS, hôpitaux, internats) qui recevront une facture de Serafe durant l’année de remboursement et qui, à ce moment-là, ne sont pas exonérés du paiement de la redevance.

Et de poursuivre: «Cette solution est simple et efficace, et elle réduit au minimum les charges. Les ménages n’ont rien à entreprendre, n’ont pas à prouver leur droit au remboursement et ne risquent pas de se voir opposer une éventuelle prescription de leurs droits. Une clarification coûteuse et complexe est évitée» , a rappelé Simonetta Sommaruga.