Brésil: La tyrolienne de la discorde au Pain de Sucre de Rio de Janeiro

Une tyrolienne en cours d’installation sur le célébrissime Pain de Sucre de Rio de Janeiro promet le plein d’adrénaline, avec une vue à couper le souffle, mais les défenseurs de l’environnement craignent qu’elle «défigure» un des paysages les plus iconiques du monde.

Ce projet controversé, dont l’inauguration est prévue au second semestre, a pour but de diversifier l’offre touristique sur ce site, qui reçoit déjà 1,6 million de visiteurs par an. Il prévoit l’installation de quatre câbles d’acier pour relier le Pain de Sucre, qui culmine à 396 mètres, à son voisin, le Morro da Urca, la colline d’Urca, à 220 mètres au-dessus du niveau de la mer.