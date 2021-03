Meghan étouffée par la reine : La une de «Charlie Hebdo» qui fait scandale au Royaume-Uni

Le journal satirique français est sous le feu des critiques à la suite de la parution de sa dernière une mettant en vedette la reine Élisabeth II et la duchesse de Sussex, Meghan Markle.

À gauche: la reine Elizabeth II et Meghan Markle en 2018. À droite: la caricature de «Charlie Hebdo» de mars 2021.

Le magazine français «Charlie Hebdo», connu pour ses dessins satiriques, a publié, pour sa dernière une, une caricature qui a du mal à passer outre-Manche. On y voit en effet l’épouse du prince Harry, Meghan Markle, au sol avec le genou de la reine Elisabeth II sur son cou.

Qui plus est, la mention «parce que je ne pouvais plus respirer» figure en réponse à la question en titre: «Pourquoi Meghan a quitté Buckingham Palace?» Un autre élément qui fait également référence aux dernières paroles de George Floyd qui avaient fait le tour du monde – «I can’t breathe» («je ne peux plus respirer»).