La vaccination contre la variole du singe débute à Genève

Genève : Le vaccin contre la variole du singe disponible mardi

Genève, Vaud, Zurich et Bâle recevront 4000 doses de l’antidote ce vendredi. Les vaccinations débuteront la semaine prochaine.

Le vaccin contre la variole du singe est arrivé en Suisse. Ce vendredi, la pharmacie de l’armée livrera 4000 doses aux quatre cantons les plus touchés du pays, Genève, Vaud, Zurich et Bâle. Depuis le début de l’épidémie, qui a débuté en mai, quelque 80’000 personnes ont été infectées dans le monde, dont 546 en Suisse (76 à Genève).

Dans le canton du bout du lac, la vaccination débutera mardi 15 novembre. 550 personnes se sont déjà inscrites. Elles seront contactées par SMS selon le principe «premiers inscrits, premiers vaccinés». L’Etat indique qu’«un accent particulier a été mis sur la confidentialité, afin de réduire les risques d’outing accidentel pour la population concernée». La vaccination est en effet recommandée aux hommes multipartenaires ayant des rapports sexuels avec des hommes, au personnel médical risquant d’être exposé au virus et aux personnes ayant eu des contacts à risque avec des malades.

Le Canton précise que le vaccin interrompt les chaînes de transmission, diminue la sévérité de la maladie et protège les personnes vulnérables, mais n’est pas efficace à 100%. Par conséquent, «il est nécessaire de continuer à être prudent». Généralement, les malades guérissent spontanément et leurs symptômes sont légers à modérés. «Mais certaines personnes ont ressenti de très fortes douleurs et ont dû être hospitalisées. La variole du singe n’est donc pas une maladie à prendre à la légère.»