Coronavirus : La vaccination anti-Covid-19 traîne trop

Un ancien directeur de l’OFSP critique la stratégie d’achat du vaccin et des commandes trop tardives qui ont conduit à un manque de doses.

Cinq millions et demi à 6 millions de personnes devraient être vaccinées d’ici l’été. Mais sur les 3 millions de doses commandées à Pfizer /Biontech, seules 107’000 ont été livrées, relève la presse dominicale alémanique. «La Suisse a trop joué de tactique en ne commandant aux fabricants potentiels qu'une fraction du vaccin dont elle a réellement besoin», dénonce Andreas Faller dans la SonntagsZeitung. L’avocat et expert en santé de Bâle et vice-directeur de l’Office fédéral de la santé publique de 2010 à 2012, est convaincu que la 3è vague va arriver, et se demande même si on parviendra à briser la 2e: «La Suisse aurait dû prendre un certain risque en commandant à chaque fabricant une quantité suffisante pour toute la population. Des gens meurent, l'économie est atteinte, chaque minute est précieuse. Il est incompréhensible que l'OFSP ait été si hésitant dans l'achat du vaccin.»