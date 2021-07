Canton de Neuchâtel : La vaccination au rythme d’artistes régionaux

La musique qui résonne dans les centres de vaccination du canton de Neuchâtel est désormais 100% locale. Une initiative des équipes responsables et du service de la culture pour valoriser les artistes de la région.

À Neuchâtel, la vaccination est désormais rythmée par les œuvres d’artistes de la région. Depuis ce lundi, une playlist 100% neuchâteloise est diffusée dans les salles d’attente des deux centres de vaccination du canton. Elle compile des chansons d’une cinquantaine d’artistes de musiques actuelles. On retrouve parmi eux Emilie Zoé, FlexFab ou encore Florence Chitacumbi. Un projet mené par l’état major de conduite (EMCC) qui «témoigne de la remarquable diversité et de l’effervescence musicale neuchâteloise», écrit le service de la culture neuchâtelois dans un communiqué.

«Bien plus qu’un simple habillage sonore»

Pour le service de la culture, cette nouveauté est «bien plus qu’un simple habillage sonore, il s’agit de mettre en place un outil permettant de donner à voir la richesse du paysage musical neuchâtelois et des musiques actuelles.» Une initiative qui arrive dans un contexte économique toujours plus compliqué pour les artistes victimes des limites du streaming musical. Le service de la culture espère, à travers ce projet, «permettre de valoriser les créations et les sorties, de découvrir de nouveaux artistes, de donner envie d’aller voir un concert ou encore d’acheter un album ou un vinyle.»