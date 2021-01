Coronavirus : Les médecins valaisans vont commencer à vacciner

La vaccination atteindra un nouveau cap lundi en Valais et concernera les personnes de plus de 75 ans ainsi que celles atteintes d’une maladie chronique.

La vaccination, qui est gratuite et sur une base volontaire en Valais, est déconseillée aux femmes enceintes et aux enfants.

Gratuit et sur une base volontaire

A partir du mois de février, l’opération sera étendue conformément à la stratégie nationale et selon la disponibilité des vaccins aux personnes entre 65 et 74 ans, ainsi qu’aux autres personnes atteintes de maladie chronique. Les autres catégories de personnes prioritaires définies par la Confédération comme le personnel de santé, les personnes vivant dans le même ménage qu’une personne vulnérable et les personnes vivant en institution communautaire avec un risque d'infection et un potentiel de flambée pourront ensuite accéder à la vaccination.