La vaccin de rappel contre le Covid-19 disponible dès le 10 octobre

Covid-19 à Genève : La vaccination de rappel disponible dès le 10 octobre

Le canton de Genève lance le 10 octobre, une campagne de vaccination de rappel contre le Covid-19. L’inscription sera possible dès le 7 octobre sur la plateforme en ligne. L’antidote utilisé sera principalement le nouveau vaccin bivalent Spikevax développé par Moderna. Ce dernier cible à la fois les souches d’origine et le variant Omicron BA.1. Il sera disponible dans les sept centres de vaccination du canton et dans les différents cabinets médicaux et pharmacies prenant part à l’opération..