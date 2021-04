Dans le canton du Jura et pour les personnes prioritaires, il sera désormais possible de se faire vacciner contre le Covid-19 dans quelques pharmacies et cabinets médicaux.

Six pharmacies et quatre cabinets médicaux pourront vacciner contre le Covid-19 dans le canton du Jura. Laurent Guiraud/ Tamedia

Afin d’assurer une montée en puissance de la campagne de vaccination contre le coronavirus dans le canton du Jura d’ici à l’été, une phase pilote est déployée à travers les trois districts: Delémont, Franches-Montagnes et Porrentruy. Six pharmacies et quatre cabinets médicaux recevront dès jeudi un nombre limité de doses.

Le Service de la santé publique, en partenariat avec les sociétés faîtières des médecins et des pharmaciens jurassiens, a mis en place une phase pilote qui doit permettre d’étendre la capacité vaccinale contre le Covid-19 dès la semaine du 12 avril.

Pour ce faire, les pharmaciens et les médecins participants ont été formés à la reconstitution des vaccins et au travail administratif exigé pour la vaccination. Ils recevront un nombre limité de doses qu’ils pourront administrer en officine ou en cabinet selon les règles de priorisation fédérales.

Prise de rendez-vous

Les prises de rendez-vous pour une vaccination en pharmacie se font par la hotline vaccination afin de respecter la priorisation en adéquation avec l’éligibilité des personnes. Les officines feront office de mini centres de vaccination pour cette phase pilote.

En ce qui concerne les cabinets médicaux, les médecins contacteront directement leurs patients pour la prise de rendez-vous. Les médecins assureront la vaccination auprès de leurs patients éligibles, selon les mêmes critères de priorisation, en complément du centre de vaccination cantonal de Courtételle.

Dès que les livraisons importantes de doses annoncées par la Confédération seront confirmées, la vaccination pourra avoir lieu dans d’autres pharmacies et cabinets médicaux qui le désireront. Il est inutile d’appeler sa pharmacie ou son médecin ou de se rendre sur place sans avoir pris rendez-vous au préalable. L’inscription est toujours possible via le guichet virtuel et la hotline cantonale: 032 420 99 00.

Facturation