Coronavirus : Berne prêt à vacciner dès mi-janvier

Une campagne de vaccination de grande ampleur devrait débuter à la mi-janvier dans le canton de Berne. Le but est de pouvoir vacciner la moitié de la population d’ici au milieu de 2021.

Les cabinets médicaux et, si les consignes de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) l’autorisent, les pharmacies pourront également effectuer des vaccinations. Le canton de Berne souhaiterait que les services d’aide et de soins à domicile soient eux aussi autorisés à administrer ce vaccin.

Solution numérique

Le gouvernement appelle la population à respecter rigoureusement les consignes et à réduire les contacts personnels. «À l’approche des fêtes de fin d’année, il est d’autant plus essentiel que les mesures de protection soient acceptées et suivies de toutes et tous», a déclaré conseiller d’État bernois Pierre Alain Schnegg.