Pandémie – La vaccination des 5-11 ans prévue dès mercredi prochain en Valais

Il est possible de s’inscrire, depuis aujourd’hui, pour faire vacciner son enfant âgé entre 5 et 11 ans résidant en Valais. Le s injections débuteront mercredi prochain au x centre s de Brigue, Collombey-Muraz et de Sion ou dans de ux cabinets médicaux, l’un à Monthey, l’autre à Viège. Les inscriptions peuvent s’effectuer en ligne ou par téléphone au 058 433 01 44.