Suisse : La vaccination des moins de 16 ans n’est pas autorisée

Après que Swissmedic eut validé ce samedi le vaccin Pfizer pour la Suisse, son directeur s’est exprimé en conférence de presse.

«Depuis le printemps on échange avec des groupes de recherche et on peut évaluer les documents à l’avance. La clé de l’examen rapide était «l’approbation continue», a relevé Raimund Bruhin. «L'aspect sécurité joue néanmoins un rôle particulièrement important.

Peu d’effets secondaires

Selon Philip Girard, les études cliniques ont également inclus des personnes âgées de 65 ans et plus. Les patients recevront deux vaccins en l’espace de trois semaines. Les effets secondaires sont comparables à ceux de la vaccination contre la grippe et peuvent être plus prononcés après la deuxième injection. Les données sur les femmes enceintes ne sont pas encore disponibles.