«Dès le 22 février, nous allons recevoir 15’000 doses de vaccins», s’est félicitée vendredi Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale. Après quelques semaines de ralentissement des vaccinations faute de livraisons suffisantes, les autorités sanitaires ont annoncé que cet arrivage permettra de fixer des rendez-vous à toutes les personnes de plus de 75 ans en attente de piqûre. «Ensuite, nous pourrons commencer à vacciner les personnes vulnérables plus jeunes et le personne de santé prioritaire qui le souhaitent», a poursuivi la pharmacienne cantonale.