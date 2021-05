Coronavirus : «La vaccination est probablement la seule stratégie efficace»

Christoph Berger, chef de la Commission de vaccination, plaide pour les vaccins, seul moyen de lutte crédible contre le coronavirus.

Selon l’infectiologue Christoph Berger, il est impossible de laisser circuler le virus et de tabler sur une immunité collective (image d’illustration).

Effets secondaires

Ne pas se vacciner, une «erreur de calcul»

Il écoute les arguments des ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais ne les partage pas. «C’est une erreur de calcul: quand beaucoup ne veulent pas se faire vacciner, l’infection s’accroît toujours plus vite et le risque pour les individus augmente rapidement.» Selon Christoph Berger, il est impossible de laisser circuler le virus et de tabler sur une immunité collective: «Cela a quelque chose de cynique.» Ce serait manquer de solidarité. Il y a des maladies qui prennent un cours dévastateur pour certains, menant même à la mort», explique le spécialiste.