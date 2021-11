«Semaine de la vaccination» – Concerts, villages, publicités: voici où passeront les 100 millions à dépenser

Des concerts en plein air et un village dans la gare

Parmi les nouveautés, une série de concerts sera organisée. Budget: 6 millions. La tournée passera par Thoune, Lausanne, Sion, Saint-Gall et Lucerne, où les spectateurs pourront se faire vacciner. Les artistes suisses annoncés sont Stefanie Heinzmann, Danitsa, Stress, Dabu et Kunz, Baschi, Anna Rossinelli et Sophie Hunger.