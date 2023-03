La vaccination recommandée uniquement pour les personnes à risque

Coronavirus : La vaccination recommandée que pour les personnes à risque

Dès le printemps 2023, la vaccination contre le coronavirus ne sera recommandée qu’à «certaines personnes à risque», annoncent l’OFSP et la CFV.

La stratégie vaccinale vise «toujours à réduire les formes graves de la maladie et à garantir l’approvisionnement en soins».

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) ont émis ce jeudi leurs recommandations vaccinales pour le printemps et l’été 2023. Tablant sur «une circulation réduite du coronavirus ces prochains mois», les deux institutions annoncent que, dès le mois d’avril, le vaccin sera recommandé uniquement à certaines personnes à risque.

«On estime que le risque d’infection individuel et de surcharge du système de santé sera faible ce printemps et cet été. Les sous-variants d’Omicron qui circulent actuellement provoquent des infections plutôt légères par rapport aux variants précédents. Les personnes sans facteurs de risque ne sont presque plus susceptibles de tomber gravement malades», détaillent les deux institutions. Autrement dit, aucune recommandation ne sera faite pour ces personnes.