Enquête - La vaccination séduit trois Suisses sur quatre

Un nombre plus élevé qu’estimé de personnes se dit prêt à se faire vacciner.

Un sondage réalisé par la Haute École de Lucerne (HSLU), relayé par la «Schweiz am Wochenende», montre que le nombre de personnes voulant se faire vacciner est supérieur aux 60% visés au début de la campagne de vaccination. Ce sont ainsi 73% des 1020 sondés qui sont prêts à recevoir les deux doses de sérum. Seul 12% des sondés sont contre la piqûre. L’enquête montre que les hommes sont davantage prêts à se faire vacciner que les femmes et que les personnes vivant dans les villes sont davantage ouvertes à recevoir le sérum que les gens habitant à la campagne. Une différence parmi les classes d’âge est apparue. Les 18-49 ans sont moins enclins à se faire vacciner que les personnes plus âgées.