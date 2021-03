Vaud : La vaccination s’ouvre aux 65 ans et plus dès le 29 mars

Après les 75 ans et plus et les malades chroniques à haut risque, le Canton étend la vaccination contre le Covid-19 à la seconde catégorie de personnes.

La vaccination Covid va s’ouvrir dans quelques jours aux 65 ans et plus. 24heures/Odile Meylan

Conformément aux directives de l’OFSP, c’est la vulnérabilité face au Covid-19 qui définit les groupes cibles qui doivent être vaccinés en priorité. Ainsi, les résidents vaudois nés en 1956 et avant pourront s’inscrire à la vaccination dès le lundi 29 mars. Celle-ci s’ouvre aussi aux personnes de 65 ans et plus, qui auraient été testées il y a plus de six mois. Dans son communiqué, le Canton de Vaud explique que «l’ouverture à la classe d’âge suivante peut démarrer car les deux tiers du groupe prioritaire 1 est déjà vacciné et par la livraison de nouvelles doses de vaccins», soit les personnes âgées de 75 ans au-delà.

Dès le 29 mars également, les proches aidants de personnes vulnérables en possession d’une carte d’urgence délivrée par l’Association vaudoise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) et les personnes qui font l’objet d’un accompagnement par les centres médico-sociaux (CMS) en tant que proche aidant, peuvent aussi prétendre à la vaccination. Les personnels de santé en contact avec les patients – en hôpital, en policlinique ou permanence médicale, en cabinet ou en indépendant -, devront, eux, patienter jusqu’au 12 avril.

Informations pratiques Dès lundi 29 mars à 16h, les rendez-vous pour la vaccination peuvent se faire par internet sur www.coronavax.ch ou par le biais de la Hotline vaccination au 058 715 11 00.