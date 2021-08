Économie : La vaccination: un moyen pour sauver l’hôtellerie

Le directeur de la section grisonne d'HotellerieSuisse estime que, à moyen terme, la vaccination sera le ticket d’entrée aussi dans les hôtels.

Le directeur de la section grisonne d'HotellerieSuisse, Jürg Domenig, voudrait que le taux de vaccination contre le Covid-19 des hôtes et des employés de la branche soit le plus élevé possible. «Il s’agit du moyen de garantir des vacances sûres et des entreprises saines», a-t-il déclaré dans la «SonntagsZeitung». Il note qu’actuellement, l’investissement des hôtels pour lutter contre le Covid-19 est encore important: les distances doivent être respectées, les clients sont priés de se désinfecter les mains et le personnel doit porter un masque. «La vaccination rendrait les choses beaucoup plus faciles. À moyen terme, elle sera le ticket d’entrée dans les hôtels», estime-t-il.