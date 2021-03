La crainte de la transmission

«Dès que 80% des résidents auront été vaccinés, quelques assouplissements seront possibles», juge Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé. «Un grand nombre d’EMS répondront à ce critère», évalue Nathalie Vernaz-Hegi. Mais l’ouverture n’est envisagée qu’à petits pas. «Nous sommes demandeurs d’allégements, mais il est clair que les EMS ne pourront pas être totalement ouverts», juge Nicolas Walder. Le président de la faîtière de la branche (Fegems) détaille: «On ne sait pas encore à quel point les vaccins protègent et évitent la transmission. En EMS, il y a aussi du personnel avec des familles dehors à qui il peut transmettre le virus. Et quid de la protection dans six mois? Il faut rester vigilant.»

La volonté de laisser les aînés tranquilles est cependant bien présente. «Nous n’avons pas fait de rétroplanning, cela va dépendre de chaque établissement, mais quand 80% des personnes seront vaccinées, je crois que le système va notablement s’assouplir, prédit Anne-Laure Repond, la secrétaire générale de la Fegems. Pour l’instant, on n’en est pas là, mais quand tous les citoyens auront une vie libre, il n’y a pas de raison qu’il n’en aille pas de même pour les aînés. On ne va pas les laisser enfermés tout l’été.»

Le masque, toujours le masque

Directeur des EMS Résidences du Jura et Pierre de la Fée, Serban Badic juge cependant qu’au minimum, le triptyque masque-distance-désinfection des mains devra être respecté jusqu’à la fin 2021. «C’est une question de cohérence. Si on allégeait trop et que de nouvelles restrictions survenaient, le retour en arrière serait très douloureux pour nos résidents. Nous préférons attendre et être sûrs.»