Aramco a presque divisé son bénéfice net par deux en 2020, comme l’a indiqué la compagnie saoudienne dans un communiqué: «Aramco a réalisé un bénéfice net de 49 milliards de dollars (41 milliards d’euros) en 2020», contre 88,2 milliards de dollars (73,8 milliards d’euros) l’année précédente. L’Arabie saoudite, premier exportateur mondial de pétrole brut, a été frappée l’an dernier par la faiblesse des cours et les fortes réductions de la production.

«La société a fait preuve d’une forte résilience financière dans l’une des périodes les plus difficiles pour l’industrie», indique le communiqué d’Aramco. «Les recettes ont été affectées par la baisse des prix du pétrole brut et des volumes vendus, ainsi que par la réduction des marges sur le raffinage et les produits chimiques», précise la société. Ces dernières semaines, les prix du brut ont augmenté pour dépasser les 60 dollars le baril.