Canton de Neuchâtel: La vache Papaye, passée par l’abattoir en 2019, n’a pas été maltraitée

Condamné pour avoir abattu des… haies

L’accusé a été condamné pour d’autres faits sans aucun lien avec Papaye. Il lui est reproché de n’avoir pas déclaré la naissance de quatre poulains entre 2018 et 2020. Or, la loi prévoit une obligation d'annonce. Mais ces faits sont prescrits. Il a également été condamné pour avoir abattu «de manière excessive» trois haies. Au nom de la protection de la biodiversité, il est «interdit d'essoucher une haie ou un bosquet ou d'en couper les racines, ainsi que de fragmenter une haie dans sa longueur, d'en recéper ou d'en abattre plus du tiers tous les trois ans», a rappelé le Tribunal. L’exploitant agricole a aussi été sanctionné pour avoir détenu cinq chevaux qui se trouvaient dans un enclos ceint de barbelés. Il a également été épinglé pour avoir mis un tracteur à disposition d'une personne sans permis. Il a été condamné à une peine ferme de 20 jours-amende à 100 francs et à une amende de 2000 francs. Une indemnité de 1000 francs lui a été allouée pour une partie de ses frais d’avocat.