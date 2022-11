Industrie agroalimentaire : La Vache qui rit se lance à la conquête du marché indien

Le groupe français Bel s’associe au fabricant de biscuits indien Britannia. Leur entreprise commune vise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros par an.

La coentreprise créée par Bel Group et Britannia va fabriquer à partir de 2024 de La Vache qui rit au sein d’une nouvelle usine dans l’ouest de l’Inde.

«On s’attelle à la conquête de l’Inde», résume Cécile Béliot, directrice générale de Bel, qui détient aussi les fromages Babybel et Boursin. Le groupe Bel, né dans le Jura en 1865 et qui a généré près de 3,4 milliards d’euros de chiffre d’affaires l’an dernier, crée une entreprise commune avec l’indien Britannia pour s’attaquer au marché «naissant» du fromage dans le géant d’Asie du Sud, selon Cécile Béliot.

Quand le savoir-faire s’allie à la puissance commerciale

Britannia détient 51% et Bel 49% de la coentreprise, nommée Britannia Bel Foods Private Limited. Elle commercialisera tous ses fromages sous la marque La Vache qui rit, indiquent les sociétés dans un communiqué. Bel «apporte la marque, le savoir-faire du fromage. Britannia apporte sa compréhension du consommateur local et sa puissance commerciale avec un réseau de distribution inégalé sur l’Inde», explique Cécile Béliot.

Avec plus de 1,5 milliard d’euros de chiffre d’affaires annuel, Britannia est le plus grand fabricant indien de biscuits. La société produit aussi des pains de mie, biscottes et produits laitiers, notamment des tranches de fromage pour sandwichs. Cette activité fromagère rejoint la coentreprise qui va aussi fabriquer à partir de 2024 de La Vache qui rit dans une nouvelle usine, au sein du site industriel de Britannia situé dans l’État du Maharashtra (ouest).