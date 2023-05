Morlon (FR): La vague Goya Onda fait des remous à Berne

Si elle n’est pas enterrée, la Goya Onda semble encore loin de sortir de l’eau. Dans un rapport concernant le Plan directeur cantonal de Fribourg, Berne s’attarde longuement sur le projet de vague artificielle de Morlon, explique «La Liberté». Dans ce cadre, le Canton est «invité à évaluer la pertinence de maintenir ce projet dans son plan directeur et, s’il le fait, de rechercher un emplacement à l’intérieur d’une zone à bâtir existante ou adjacente à une telle zone», conseille l’Office fédéral du développement territorial. Le complexe hôtelier, de 75 lits, prévu à proximité et également hors zone à bâtir, pose lui aussi problème.

Berne relève encore que, dans les documents que Fribourg lui a soumis, il manque une explication claire sur le choix du site et l’étude d’autres variantes, en particulier «pour un bassin de surf à l’intérieur d’un bâtiment et d’une infrastructure close, comme cela existe à Sion». Selon le quotidien fribourgeois, qui a consulté le rapport, ce dernier mentionne aussi des impacts importants sur la nature et la faune, ainsi que sur la zone alluviale d’importance nationale, de cette région. De leur côté, les porteurs du projet annoncent: «Nous allons prendre connaissance du rapport, en discuter avec l’État, peser le pour et le contre, et voir quelle suite donner».