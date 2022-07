Météo extrême : La vague de chaleur en Espagne pourrait être la plus intense jamais enregistrée

Synonyme en quelque sorte d’intensité de l’épisode caniculaire, l’anomalie est la différence entre la température moyenne marquant le début de la vague dans le pays et la maximale enregistrée durant l’épisode. Elle s’est élevée à 4,2 degrés, soit le chiffre le plus haut historiquement. «Nous parlons aussi, au minimum, de la troisième (vague de chaleur) en durée» après 2015 (26 jours) et 2003 (16 jours) mais sa durée pourrait in fine «augmenter», ajoute Beatriz Hervella.