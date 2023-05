Mondial de hockey: La vague de fans suisses a mis le feu à Riga

En arpentant les rues de Riga vendredi, un élément a immédiatement sauté aux yeux: l’afflux des supporters de l’équipe de Suisse. Ces derniers ont profité du week-end de l’Ascension et d’un calendrier alléchant - match contre le Canada samedi et la Tchéquie dimanche - pour se rendre au Mondial.

Des frissons

Les apparences n’étaient pas trompeuses. Une heure avant le lâcher de puck entre la Suisse et le Canada, la fanzone adjacente à l’Arena Riga était rouge de monde. Entre les maillots à l’effigie des hommes de Patrick Fischer, costumes aux couleurs suisses, le drapeau sur les épaules ou encore peint sur la joue, quasiment tout le monde avait arboré le code vestimentaire du supporter.

Peu avant l’entrée des joueurs, la patinoire a rugi de bruyants «Hopp Suisse». Une ambiance qui n’a pas laissé les joueurs insensibles. «On les a entendus quand on était dans le couloir avant d’entrer sur la glace et ça a provoqué quelques frissons», raconte un Tanner Richard heureux.

Un joli combat contre la Tchéquie

Les supporters de Suisse ont fait du bruit pendant tout le duel contre le Canada en alternant les chants, les sifflets contre les arbitres et les cris de joie lors des buts suisses. «Je leur tire vraiment mon chapeau, sourit le centre du quatrième bloc. Ils ont mis une ambiance magnifique. Ils nous ont donné des ailes pour cette rencontre et ils nous ont poussés lors des moments où on avait besoin d’eux. J’espère qu’ils seront encore tous là dimanche.»