Hôpitaux pleins: La vague de grippe touche particulièrement les enfants

Nombre record de traitements hospitaliers, pédiatres à bout de souffle et achats en masse dans les pharmacies: selon Pédiatrie Suisse, nous vivons depuis cet automne une saison RSV (virus respiratoire) inhabituellement précoce et intense. «La situation de l’approvisionnement est tendue», explique-t-on par exemple au Centre hospitalier de Bienne (BE). L’hôpital pédiatrique de l’Hôpital cantonal de Lucerne, lui, cherche actuellement par le biais d’un appel public des infirmières et infirmiers supplémentaires pour les remplacements à court terme.