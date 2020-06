Mort de George Floyd

La vague de manifestations contre le racisme gagne l’Europe

Des dizaines de milliers d’Européens ont protesté ce dimanche contre la discrimination raciale suite au décès de George Floyd le 25 mai lors de son interpellation aux États-Unis.

Près de 3000 manifestants se sont assis sur la place de la Puerta del Sol à Madrid et ont répété «Je ne peux pas respirer», les derniers mots de George Floyd.

De Bristol à Budapest en passant par Madrid et Rome, des dizaines de milliers d’Européens ont rejoint dimanche les manifestations contre le racisme. Ils ont prolongé la vague de protestation déclenchée aux États-Unis par la mort de George Floyd.

À Bruxelles, près de 10’000 manifestants d’après la police, ont exprimé leur colère devant le palais de justice. «Le meurtre de George Floyd a visiblement réveillé beaucoup de gens», a souligné Ange Kaze, porte-parole du Belgian Network for Black Lives. La police est intervenue après la manifestation pour disperser des casseurs. Ils étaient des milliers aussi à marcher contre le racisme aux Pays-Bas, à Zwolle (nord) et Maastricht (sud).

Des affrontements ont opposé des casseurs à la police à la fin de ce rassemblement. Vitrines brisées, feux de poubelles, jets de pierres et de matériel pris sur des chantiers: les violences ont éclaté dans une rue commerçante de Matonge, le plus important quartier commerçant et associatif africain, faisant plusieurs blessés. Les organisateurs ont affirmé n'avoir «rien à voir avec ces actions».