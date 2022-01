Covid-19 : La vague Omicron n’épargne pas les tout-petits

Le nombre d’hospitalisations d’enfants augmente. Cette hausse ne signifie toutefois pas que le virus est plus dangereux qu’auparavant pour la classe d’âge des 0 à 9 ans.

Les hospitalisations d’enfants atteints du Covid augmentent, écrit ce dimanche la « SonntagsZeitung ». La semaine passée, 44 nouvelles entrées à l’hôpital pour la tranche d’âge 0 à 9 ans ont été enregistrées par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Soit 15% de plus que la semaine précédente.

Le président de la Commission fédérale pour les vaccinations et chef de la section d’infectiologie de l’Hôpital des enfants de Zurich, Christoph Berger, se veut néanmoins rassurant. «Beaucoup d’enfants sont contaminés avec le variant Omicron, le virus se répand particulièrement vite dans la classe d’âge 0 à 9 ans», a-t-il indiqué. Par conséquent, on assiste à une augmentation mécanique du nombre d’hospitalisations. Mais cela ne signifie pas qu’Omicron est intrinsèquement plus dangereux pour les bambins.