Pandémie : La vague Omicron relance le débat sur la situation extraordinaire

On s’attend à 25’000 contaminations par jour avec le nouveau variant. Pour y faire face, des voix s’élèvent pour que Berne reprenne la main.

La taskforce scientifique de la Confédération est pessimiste. Au cours de la deuxième semaine de janvier, le nombre de contaminations journalières au Covid-19 pourrait atteindre 25’000 personnes. En regardant la situation dans d’autres pays, on constate que le nombre de contaminations a, à chaque fois, doublé en très peu de temps. Or, dans le même temps, seuls 18,8% des habitants ont reçu leur dose de rappel. Patrick Mathys de l’OFSP qualifie la situation actuelle de «calme avant la tempête.»

Conditions remplies

Le conseiller national Kurt Flury (PLR/SO) tire la sonnette d’alarme: «Le Conseil fédéral doit être capable de réagir et de prendre rapidement des décisions si la situation continue à s’aggraver.» Le Collège risque de ne plus avoir le temps de consulter les cantons et l’introduction de la situation extraordinaire, comme elle a été introduite le 16 mars 2020, devrait être réactivée.