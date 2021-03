«The Voice Kids» Portugal : La Valaisanne Madalena en route pour les directs

La chanteuse sédunoise s’est qualifiée pour les live de «The Voice Kids» Portugal qui commencent le 21 mars 2021.

L’habitante de Sion, âgée de 13 ans, a été choisie par sa coach Marisa Liz à l’issue de la battle dans laquelle elle était opposée à Yasmin et Matilde. Les trois chanteuses ont interprété le titre de Hozier «Take Me to Church».