Parlement: La valeur locative pourrait tomber pour les résidences secondaires aussi

Actuellement, quand on possède un bien immobilier, il faut payer des impôts à l’État et au canton sur ce bien. Cela se fait via la valeur locative. Celle-ci correspond à ce que le propriétaire toucherait s’il louait son logement. Mais cette somme, fictive, est pourtant considérée comme un revenu bien réel et sur lequel le propriétaire doit payer des impôts. En contrepartie, le propriétaire peut déduire fiscalement les frais d’accession à la propriété, en particulier les intérêts hypothécaires et les frais d’entretien. Hic: plus l’hypothèque est remboursée, plus les intérêts hypothécaires que l’on peut déduire deviennent bas, ce qui n’incite pas le propriétaire à sortir de l’endettement. Le projet vise donc à supprimer la valeur locative, aux niveaux fédéral et cantonal.