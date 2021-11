Coronavirus : La validité du certificat Covid pourrait être allongée

Le pass Covid est valable pendant 12 mois après la seconde injection. Alain Berset évoque la possibilité d’étendre cette durée à 18 mois.

Dans un entretien publié lundi dans les journaux alémaniques de Tamedia, Alain Berset parle de l’extension possible de la validité du certificat Covid. Pour le ministre de la Santé, il n’est pas encore clair, si les autres pays accepteraient une telle extension. Il rappelle que la Suisse peut faire ce qu’elle veut en la matière sur son territoire. Des négociations à l’internationale sont prévues pour que cet allongement de 12 à 18 mois du Pass Covid soit également valable hors des frontières helvétiques. Pour le moment, seul Israël exige une troisième dose de vaccin pour entrer dans le pays si la seconde injection ou la guérison remonte à plus de six mois. Car le temps presse puisque les premières personnes à avoir été vaccinées l’ont été le 23 décembre 2020 et que leur certificat va perdre sa validité!