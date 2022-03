La validité du certificat de guérison au coronavirus réduite de 3 mois

Le Conseil fédéral a décidé ce vendredi de ramener de 270 à 180 jours la durée de validité des certificats Covid de guérison. Pour quoi faire, puisqu’il n’est plus obligatoire en Suisse? C’est pour s’aligner sur les pays européens qui l’exigent toujours et chez qui sa validité est de 180 jours. D’ailleurs, ces pays qui le demandent pour entrer chez eux, acceptent le certificat suisse mais, et c’est déjà le cas, pas s’il date de plus de six mois. En se mettant au diapason avec eux, la Suisse permet d’éviter que certains aient de mauvaises surprises à la frontière.