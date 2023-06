Brésil: La «vallée de la misère» devient l’eldorado du lithium

Promesse d’un «lithium vert»

Une entreprise canadienne, Sigma Lithium, a déjà pris les devants. Fondée en 2012, elle a commencé à extraire du lithium dans la vallée de Jequitinhonha en avril. L’objectif affiché: fournir suffisamment de minerais pour les batteries de plus de 600’000 véhicules électriques dès la première année, et trois fois plus quand la production aura atteint son rythme de croisière.

Cohabitation difficile

Elle vit à Araçuai, une des villes voisines de la mine de Sigma. «C’était une région calme, rurale, et maintenant le vacarme est permanent. On voit déjà des maisons aux murs fissurés à cause des explosions» dans la roche, dont les gravats sont ramassés par les pelleteuses pour être chargés dans les camions et être traités dans l’usine. «À chaque explosion, les murs tremblent», renchérit Luiz Gonzaga, 71 ans, qui habite juste à côté de la mine. «Pour l’instant, ils creusent encore assez loin de chez moi, mais la poussière me gêne déjà. Imaginez quand ça arrivera près d’ici».