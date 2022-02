Elections vaudoises 2022 – La valse des sortants aiguise l’appétit des challengers

«C’est sûr que c’est plus intéressant pour nous!» Déjà candidat à quatre reprises depuis 2012, l’indépendant Guillaume Morand sait bien que cette année, la course au Conseil d’État vaudois pourrait être davantage ouverte pour les «petits» comme lui. En effet, trois ministres ne se représentent pas: la Verte Béatrice Métraux, et les PLR Pascal Broulis et Philippe Leuba. Résultat: pas moins de 25 candidats ont décidé de tenter leur chance. Parmi eux, plusieurs ont très peu d’expérience en politique, et quasiment aucune chance de siéger au gouvernement.

Alliance «contre nature»?

L’enjeu principal consiste plutôt à savoir si l’alliance PS-Verts conservera sa majorité au soir du second tour, le 10 avril prochain. Pour contrer le trio sortant rose Cesla Amarelle-Rebecca Ruiz-Nuria Gorrite, accompagné par le député Vert très en vue Vassilis Venizelos, la droite adopte une stratégie inédite. Elle s’est alliée avec Le Centre (ex-PDC) et sa jeune présidente Valérie Dittli, 28 ans. À gauche, on ricane de cette alliance jugée contre nature. «Moi, j’aime discuter et trouver des compromis», répond-elle sans ciller. À ses côtés, le PLR et l’UDC alignent du lourd. Une sortante, Christelle Luisier, et trois conseillers nationaux: Isabelle Moret, Frédéric Borloz et Michaël Buffat.