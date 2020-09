Football : La VAR prive Tottenham de la victoire

A la 95e minute de jeu, Eric Dier a dévié le ballon de la main. L’arbitre a fait appel à l’assistance vidéo avant de siffler penalty. Mourinho et son staff n’ont pas du tout apprécié.

Tottenham a largement dominé la rencontre face à Newcastle et s’acheminait logiquement vers un succès 1-0 (but de Lucas à la 25e minute). Mais la VAR est passée par là à la 95e minute de jeu. L'arbitre Peter Bankes a accordé un penalty après avoir consulté la vidéo, pour une main d’Eric Dier. Le défenseur des Spurs a dévié un ballon qui lui est arrivé dessus suite à une tête d’Andy Carroll.

Le penalty a été transformé par et transformé sans état d’âme par Callum Wilson, même si Hugo Lloris l’a effleuré. José Mourinho n’a même pas assisté aux dernières secondes d’un match qui laissera un goût très amer au Londoniens. Quant à l’entraîneur des gardiens, Nunoi Santos, il a été expulsé après avoir protesté auprès de Bankes au coup de sifflet final.

Une domination de tous les instants

Dans un calendrier démentiel, entre le championnat, la Coupe de la Ligue et les tours préliminaires de l’Europa League, ces trois points auraient fait beaucoup de bien aux Spurs.

Dans une certaine mesure, les hommes de José Mourinho peuvent s’en vouloir de ne pas s’être mis à l’abri plus tôt dans un match qu’ils ont dominé de la tête et des épaules.

Au bout de 10 minutes de jeu, ils comptaient déjà 4 frappes dont 3 cadrées, pour 23 et 12 respectivement à la fin.

Après un but de Lucas Moura à la réception, au deuxième poteau, d’un centre à ras de terre fuyant de Harry Kane (1-0, 25e), on a cru que le plus dur était fait.