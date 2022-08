Epidémie: La variole du singe déclarée urgence de santé publique aux Etats-Unis

Épidémie : La variole du singe déclarée urgence de santé publique aux États-Unis

Les États-Unis ont recensé plus de 6600 cas de la variole du singe et veulent prendre rapidement des mesures pour endiguer l’épidémie.

Les États-Unis ont déclaré jeudi une urgence de santé publique pour l’épidémie de variole du singe, une décision qui doit permettre de débloquer des fonds, faciliter la collecte de données et déployer davantage d’effectifs pour lutter contre la maladie.

Avec plus de 6600 cas recensés dans le pays, dont environ un quart dans le seul État de New York, des mesures devaient être prises rapidement afin de contrôler l’épidémie tant qu’elle n’est pas davantage répandue, avaient estimé des experts.

«Nous sommes prêts à monter d’un cran notre réponse au virus et nous appelons tous les Américains à prendre la variole du singe au sérieux et à faire le nécessaire pour nous aider à lutter contre le virus», a déclaré le ministre américain de la Santé Xavier Becerra. La déclaration de jeudi est en vigueur pour 90 jours et peut être renouvelée.