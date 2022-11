Santé : La variole du singe se transmet souvent avant les premiers symptômes

Ces travaux ont été réalisés au Royaume-Uni, l’un des premiers pays où s’est étendue l’épidémie actuelle. Celle-ci a provoqué, à partir du printemps, l’apparition de nombreux cas de variole du singe en Europe et sur le continent américain, alors que la maladie était jusqu’alors essentiellement présente dans plusieurs pays africains. Si l’épidémie, qui a frappé près de 80’000 patients et provoqué une trentaine de décès, semble actuellement se résorber, les autorités sanitaires restent vigilantes.

La transmission pré-symptomatique représenterait plus de la moitié des cas

Le premier est le temps d’incubation, pendant lequel le patient porte le virus sans le savoir. Le second est le délai qui s’écoule à partir de l’apparition des symptômes chez un patient donné, jusqu’à leur apparition chez celui à qui il a transmis la maladie. Les chercheurs ont conclu que ce second délai tend à être plus court que le premier, ce qui va dans le sens d’une transmission avant les premiers symptômes. Ils estiment que cette transmission pré-symptomatique représente plus de la moitié des cas, et peut intervenir jusqu’à quatre jours avant les symptômes.