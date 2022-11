Lausanne : La Vaudoise Arena boudée par les shows et les concerts

Pour Chris Wolf, CEO du LHC Group et de Lausanne Live, la faute est à la pandémie, qui a repoussé le début des affaires possibles et rendu plus difficile pour cette salle de trouver sa place sur le marché. Le quotidien vaudois pointe aussi la faible affluence connue par exemple lors du concert de Kendrick Lamar (6’000 personnes pour 11’000 places), un public honorable et comparable au reste de la tournée mondiale selon Chris Wolf. Il précise toutefois que l’objectif de 50 a été revu à la baisse avec plutôt 30 dates. Le contrat conclu avec la société publique CSM, qui détient la patinoire, est toutefois fondé sur un forfait de 80 jours de spectacles, qui sont dûs peu importe si un spectacle a lieu ou non, précise «24 heures».