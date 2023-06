Triathlon: La Vaudoise Cathia Schär médaillée de bronze aux Européens

Un an après le bronze avec le relais mixte à Munich, Cathia Schär s’est parée du même métal, cette fois en individuel, aux Championnats d’Europe de Madrid.

La Vaudoise de 21 ans, déjà sacrée championne d’Europe chez les M23 et membre du quatuor primé l’an dernier à Munich, s’est emparée de la 3e place en individuel chez les dames, ce dimanche. Schär a bouclé la course en 2h00’10’’, seulement devancée par l’Allemande Lisa Tertsch (01h59’59’’) et la Luxembourgeoise Jeanne Lehair (01h59’520’’). Elle figurait même en tête à l’issue de la partie à vélo.