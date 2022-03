The Voice: Emilie ne pensait pas être à la hauteur

Non, on m’a téléphoné à la suite du concours Le Tremplin, à Lausanne, auquel j’ai participé en septembre 2021. J’étais en Suède, dans ma famille, quand j’ai reçu un appel d’un numéro français. Je n’ai pas répondu, parce que je croyais que c’était de la publicité. Quand j’ai compris que c’était «The Voice», j’étais choquée.

J’avais peur de me ridiculiser devant les caméras. Quand je regardais l’émission, je me disais qu’il y avait un sacré niveau et que je n’arrivais pas à la cheville des talents. Et je voulais me concentrer sur mes études.