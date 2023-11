La Vaudoise Géraldine Fasnacht joue les cascadeuses pour Netflix

«Le film d’action «Voleuses» est sorti sur Netflix. Il y a des projets dans lesquels tu prends tellement de plaisir. Celui-ci en faisait partie. Les gens avec qui j’ai eu la chance de voler, l’équipe de tournage et l’équipe tout entière autour de nous étaient incroyables», a écrit Géraldine Fasnacht, 43 ans. Elle a ajouté que «tout le monde lui avait permis de donner le meilleur d’elle-même pour ces scènes d’action et de cascades et ainsi doubler les actrices incroyables du film». En story Instagram, la Vaudoise a également fait part de sa joie de voir son nom au générique. En octobre 2022, elle avait posté plusieurs photos sur Instagram disant qu’elle avait en boîte des images, au-dessus de la Savoie, pour un projet de Netflix et du studio Gaumont, mais sans en dire davantage.