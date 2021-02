Suisse : La Vaudoise Isabelle Chevalley se retire de la vie politique

Après 10 ans de Conseil national, la Vert’libérale jette l’éponge. Elle vient d’annoncer sa démission. Elle pourrait vivre la moitié de l’année en Afrique.

«En politique, il faut posséder deux qualités primordiales: la patience et la persévérance. Or, j’ai perdu la patience», explique-t-elle au journal. La présidente de Suisse Eole critique la lenteur de la Suisse sur bien des domaines, notamment en matière d’énergies renouvelables. «Je veux aller là où ça bouge», explique-t-elle en évoquant l’Afrique qu’elle adore et qu’elle sillonne depuis de nombreuses années. Pour rappel, celle qui préside l’intergroupe parlementaire Suisse-Afrique à Berne conseille le président du Parlement du Burkina Faso et détient un passeport diplomatique de ce pays.