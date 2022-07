Paléo Festival : La Véga a fait l’unanimité

Turnstile, groupe américain de punk hardcore, a inauguré la nouvelle scène du Paléo, le 19 juillet 2022 à 19h. Et c’est peu dire que le public s’est rapidement approprié cet espace au nord du terrain. Après quinze minutes de concert seulement, les premiers pogos ont eu lieu, soulevant des nuages de ­poussière. Les festivaliers se montraient également impressionnés par la taille, près de 20 mètres de haut, et surtout par la forme arrondie de la structure.

«Elle est massive et imposante», «On dirait un ovni», nous ont glissé des personnes dans la foule, un brin clairsemée à ce premier show. Un autre spectateur s’est extasié sur le décor: «C’est superbeau avec le Jura en toile de fond.» On ne peut lui donner tort. Reste à voir comment le lieu vivra quand il drainera un public autrement plus important, notamment pour les live de Feu! Chatterton, Roméo Elvis, ou encore SCH.